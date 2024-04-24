- Magazin

Icardi ve Wanda Nara'dan cesur klip

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin yanı sıra eşi Wanda Nara da sürekli gündemde kalıyor. 25 Nisan'da yayınlanacak olan yeni klibini duyuran Nara, klip tanıtımında eşi Icardi ile olan ateşli anlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Icardi ve Wanda Nara'dan cesur klip mask
Icardi ve Wanda Nara'dan cesur klip
Icardi ve Wanda Nara'dan cesur klip
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da büyük ilgi görüyor.

Türk hayranlarının sık sık 'yenge' diye hitap ettiği Nara, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Wanda Nara, 25 Nisan'da yeni klibini duyurduğu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Icardi ile ateşli sahnelerin yer aldığı klip tanıtımına, Galatasaraylı Icardi fanları sessiz kalmadı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya yapılan yorumlar da gecikmedi.

# icardi, wanda nara, cesur klip, ile, Nisan, sosyal, ilgi, büyük

24 Nis 2024 - 11:30 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL