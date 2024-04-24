Icardi ve Wanda Nara'dan cesur klip

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da büyük ilgi görüyor.
Türk hayranlarının sık sık 'yenge' diye hitap ettiği Nara, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Wanda Nara, 25 Nisan'da yeni klibini duyurduğu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Icardi ile ateşli sahnelerin yer aldığı klip tanıtımına, Galatasaraylı Icardi fanları sessiz kalmadı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya yapılan yorumlar da gecikmedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.