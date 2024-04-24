24 Nis 2024 - 11:30 - Magazin

Icardi ve Wanda Nara'dan cesur klip

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin yanı sıra eşi Wanda Nara da sürekli gündemde kalıyor. 25 Nisan'da yayınlanacak olan yeni klibini duyuran Nara, klip tanıtımında eşi Icardi ile olan ateşli anlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.