Cinsel saldırıyla hamile kaldı

Kadın Hakları Merkezi (CDM), 10 Nisan’da cinsel saldırıya uğrayarak hamile kalan Fauisa adlı kadının hamileliğini kürtaj yasağı sebebiyle sonlandıramaması üzerine BM İnsan Hakları Komitesi’ne başvurdu. Başvuruda, “Fausia iki adam tarafından cinsel saldırıya uğradı ve hamile kaldı. O dönemde Honduras'ta hamileliğini engelleyebilecek acil doğum kontrol hapı (ECP) yasaklanmıştı. Hamileliğine devam etmek istemiyordu. Hastaneye gittiğinde yetkililer kürtaj yaptırırsa onu ihbar edeceklerini söyledi. Sonuç olarak Fausia doğum yapmak zorunda kaldı.

Bu davayla katılımcı örgütler, BM İnsan Hakları Komitesi'nden Honduras Devleti'ne hamileliğin gönüllü olarak sonlandırılmasını kayıtsız şartsız yasaklayan yasal çerçevesini değiştirme yetkisi veren bir direktif gönderilmesini amaçlıyor. Bu yasak, 2021 yılında onaylanan bir anayasa değişikliği ile pekiştirildi. Fausia'nın hikayesinin tekrarını önlemek için Honduras Devleti'nin güvenli koşullar altında kürtaja erişimi garanti etmesi ve hamileliğin gönüllü olarak sonlandırılmasının suç sayılmasına son verilmesi gerekiyor. Ek olarak, Devletin, özellikle cinsel şiddet mağdurlarına acil doğum kontrol hapına (ECP) erişim güvencesi vermesi gerekiyor” denildi.

“HER GÜN REŞİT OLMAYAN KIZ ÇOCUKLARI CİNSEL SALDIRIYA UĞRAYARAK HAMİLE KALIYOR”

Dilekçede ayrıca, Honduras Sağlık Bakanlığı’nın 2022 verilerine göre her 14 yaşının altında 3 kız çocuğunun cinsel saldırıya uğrayarak hamile kaldığı belirtildi. Açıklamada, “Honduras'ta Sağlık Bakanlığı (2022) verilerine göre her gün 14 yaşın altındaki üç kız çocuğu cinsel saldırı sonucu hamile kalmaya ve anne olmaya zorlanıyor. Kürtajın suç sayılması, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) açıkça suç olmaktan çıkarılmasını tavsiyelerine aykırı düşüyor” ifadeleri kullanıldı.