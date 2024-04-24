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İnci Taneleri'ne bomba transfer!

Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini üstlendiği İnci Taneleri dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her bölümü büyük bir merakla beklenen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran diziye, kadrosuna yeni bir isim katıldı. Dizide Yılmaz Erdoğan'ın Azem karakterinin kızı Nehir'i canlandıracak olan oyuncu da belli oldu.

İnci Taneleri'ne bomba transfer! mask

Perşembe akşamlarına damgasını vuran İnci Taneleri dizisi, her yeni bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Karakterleri ve müzikleriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen diziye, kadrosuna bir yenilik daha ekleniyor.

Yılmaz Erdoğan'ın Azem karakterinin kızı Nehir'i canlandıracak olan oyuncu artık belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Zalim İstanbul" dizisinin ardından İyilik projesiyle dikkatleri üzerine çeken Sera Kutlubey, "İnci Taneleri"nin Nehir'i olarak karşımıza çıkacak. Oyunculuğun yanı sıra yazarlık yönüyle de adından söz ettiren Kutlubey, daha önce Kehribar, İsimsizler, Hercai, Adım Farah gibi birçok başarılı projede yer aldı.

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24 Nis 2024 - 11:22 Ankara- Magazin

Mahreç  Zehra Önen

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