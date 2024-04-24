İnci Taneleri'ne bomba transfer!

Perşembe akşamlarına damgasını vuran İnci Taneleri dizisi, her yeni bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Karakterleri ve müzikleriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen diziye, kadrosuna bir yenilik daha ekleniyor.

Yılmaz Erdoğan'ın Azem karakterinin kızı Nehir'i canlandıracak olan oyuncu artık belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Zalim İstanbul" dizisinin ardından İyilik projesiyle dikkatleri üzerine çeken Sera Kutlubey, "İnci Taneleri"nin Nehir'i olarak karşımıza çıkacak. Oyunculuğun yanı sıra yazarlık yönüyle de adından söz ettiren Kutlubey, daha önce Kehribar, İsimsizler, Hercai, Adım Farah gibi birçok başarılı projede yer aldı.