İnci Taneleri'ne bomba transfer!

Perşembe akşamlarına damgasını vuran İnci Taneleri dizisi, her yeni bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Karakterleri ve müzikleriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen diziye, kadrosuna bir yenilik daha ekleniyor.
Yılmaz Erdoğan'ın Azem karakterinin kızı Nehir'i canlandıracak olan oyuncu artık belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Zalim İstanbul" dizisinin ardından İyilik projesiyle dikkatleri üzerine çeken Sera Kutlubey, "İnci Taneleri"nin Nehir'i olarak karşımıza çıkacak. Oyunculuğun yanı sıra yazarlık yönüyle de adından söz ettiren Kutlubey, daha önce Kehribar, İsimsizler, Hercai, Adım Farah gibi birçok başarılı projede yer aldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.