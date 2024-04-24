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Serenay Sarıkaya'nın son pozları Bahar Candan'a benzetildi!

Günlerdir özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken uzun süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Mert Demir ile el ele görüntülendi. Sarıkaya ve Demir'in birlikte olması böylece resmen belgelendi. Bu görüntüler, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, Sarıkaya şimdi de son pozlarıyla gündemde kalmayı başardı. Bahar Candan benzetmesi ise olay oldu.

Serenay Sarıkaya'nın son pozları Bahar Candan'a benzetildi! mask
Serenay Sarıkaya'nın son pozları Bahar Candan'a benzetildi!
Serenay Sarıkaya'nın son pozları Bahar Candan'a benzetildi!
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Yer aldığı projelerdeki başarılarıyla olduğu kadar özel yaşamıyla da sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Mert Demir ile ele ele görüntülenmiş ve ilişkileri resmen belgelenmişti. Bir dergi için gerçekleştirilen çekimde kamera karşısına geçen Sarıkaya, son pozlarıyla da adından söz ettirdi. Siyah kısa saçları ve deri ceketiyle çektiği ilginç pozlar, takipçilerinden kısa sürede yoğun bir ilgi gördü. Ancak, Sarıkaya'nın verdiği pozlar bazı takipçileri tarafından beğenilmedi ve güzel oyuncu, şu anda cezaevinde bulunan Bahar Candan'a benzetildi. Sosyal medyada Sarıkaya'ya yapılan yorumlarda, 'Bahar Candan gibi olmuş', 'Böyle pozlara gerek var mıydı?', 'Hiç olmamış' gibi ifadeler yer aldı.

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24 Nis 2024 - 11:13 Ankara- Magazin

Mahreç  Zehra Önen

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