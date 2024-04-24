Serenay Sarıkaya'nın son pozları Bahar Candan'a benzetildi!

Yer aldığı projelerdeki başarılarıyla olduğu kadar özel yaşamıyla da sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Mert Demir ile ele ele görüntülenmiş ve ilişkileri resmen belgelenmişti. Bir dergi için gerçekleştirilen çekimde kamera karşısına geçen Sarıkaya, son pozlarıyla da adından söz ettirdi. Siyah kısa saçları ve deri ceketiyle çektiği ilginç pozlar, takipçilerinden kısa sürede yoğun bir ilgi gördü. Ancak, Sarıkaya'nın verdiği pozlar bazı takipçileri tarafından beğenilmedi ve güzel oyuncu, şu anda cezaevinde bulunan Bahar Candan'a benzetildi. Sosyal medyada Sarıkaya'ya yapılan yorumlarda, 'Bahar Candan gibi olmuş', 'Böyle pozlara gerek var mıydı?', 'Hiç olmamış' gibi ifadeler yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.