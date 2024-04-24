Dilan Çiçek Deniz beyaz elbisesiyle çok beğenildi!

Son dönemlerde özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz, bu kez son paylaşımıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Aktif olarak Instagram hesabını kullanan oyuncu, uzun beyaz elbisesiyle çektiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları, Deniz'in paylaşımını beğeni ve yorumlarla dolu mesajlarla karşıladı.