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Dilan Çiçek Deniz beyaz elbisesiyle çok beğenildi!

Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyadaki etkileyici paylaşımları ve pozlarıyla gündemi sürekli olarak meşgul ediyor. Son paylaşımıyla bir kez daha dikkat çeken Deniz, beyazlar içerisinde verdiği pozuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Dilan Çiçek Deniz beyaz elbisesiyle çok beğenildi! mask
Dilan Çiçek Deniz beyaz elbisesiyle çok beğenildi!
Dilan Çiçek Deniz beyaz elbisesiyle çok beğenildi!
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Son dönemlerde özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz, bu kez son paylaşımıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Aktif olarak Instagram hesabını kullanan oyuncu, uzun beyaz elbisesiyle çektiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları, Deniz'in paylaşımını beğeni ve yorumlarla dolu mesajlarla karşıladı.

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24 Nis 2024 - 11:03 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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