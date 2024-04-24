Final tarihi belli oldu!

Bugün, uzun soluklu "Kan Çiçekleri" dizisi 300. bölümüyle seyirciyle buluşacak. Dizinin merakla beklenen sezon final tarihi de nihayet belirlendi.

Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in üstlendiği dizi, 5 Temmuz'da ekranlarda olacak olan 354. bölümüyle sezon finali yapacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, sezon finali ve 3. sezonun başlangıcının son derece etkileyici bir hikayeye sahip olacağı öğrenildi.