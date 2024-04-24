İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine kapalı kasa minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, 10 Suriye, 7 Fas, 3 Tunus ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 21 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen araç sürücüsü A.Y., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. A.Y.’nin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.