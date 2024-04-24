- Asayiş

21 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da jandarmanın kapalı kasa minibüste yaptığı aramada 21 kaçak göçmen yakalandı.

21 kaçak göçmen yakalandı mask
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine kapalı kasa minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, 10 Suriye, 7 Fas, 3 Tunus ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 21 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen araç sürücüsü A.Y., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. A.Y.’nin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.

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24 Nis 2024 - 10:52 DHA Tekirdağ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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