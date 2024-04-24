İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine kapalı kasa minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, 10 Suriye, 7 Fas, 3 Tunus ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 21 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen araç sürücüsü A.Y., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. A.Y.’nin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.