"Şu alkolü bırak" yorumuna sert çıktı!

Serenay Sarıkaya'ya yönelik ima içeren paylaşımlarıyla dikkat çeken Cem Yılmaz, gündemdeki yerini koruyor.

Eleştirilere X hesabından yaptığı paylaşımda; " Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var" demişti.

Yılmaz son olarak kendisine "Şu alkolü bırak içme şu zıkkımı" yazan Doç. Dr. Ömer Coşkun'a yanıt verdi.

Yılmaz kendisine gelen yorumları paylaşarak "Doçent doktor diyor ama doçent hasta olmalı! Yanlış yazılmış hadi var sen de sözünü söyle doçent" dedi.