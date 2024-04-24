Gazze'ye havadan yardım

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, devam eden çatışmalardan etkilenen Gazze'deki sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 23 Nisan 2024 tarihinde saat 11:50'de kuzey Gazze'ye birleşik bir insani yardım hava yardımı gerçekleştirdi. Birleşik ortak operasyon Ürdün tarafından sağlanan gıda ve dört ABD Hava Kuvvetleri C-130 uçağını içeriyordu. ABD C-130'ları 30 bin 16 adet hazır yemek paketini ulaştırarak kuzey Gazze'de hayat kurtarıcı insani yardım sağladı. Ayrıca 2 bin 700 kilogramdan fazla Ürdün gıda malzemesi de teslim edildi. ABD bugüne kadar yaklaşık 1041 ton insani yardım malzemesi bırakmıştır” denildi.