Hayali terapi seansları kitaplaştı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alev Çavdar'ın derlediği kitapla ilgili santralistanbul Kampüsü'nde söyleşi düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çavdar, kitabın ilk olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Programı Yetişkin Altdalı öğrencilerinin bir projesi olarak ortaya çıktığını belirtti.

Derste öğrencilerden hayali seanslar yazmalarını istediklerini kaydeden Çavdar, öğrencilerin bu seansları birbirlerine okutarak psikodinamik düşünmeyi ve uygulamayı pratik ettiklerini vurguladı.

Çavdar, "Kitap yazılırken yazarları henüz terapist bile değildi. Sonra bu sınıftaki yazarlarımız, yani öğrencilerim, staj senelerinde seans yapmaya başladılar, onlar terapistlik deneyimini de öğrendikten sonra biz bu hayali seansları tekrar önümüze aldık. 'Bu gözle baktığımız zaman ne görüyoruz?' diyerek seanslarla ilgili bir yansıtma süreci daha yaşandı. Tüm bunları bir araya getirip bir kitapta toplamaya karar verdik ve bu kitap ortaya çıktı." değerlendirmelerinde bulundu.

Kitabın yazarlarından Doğukan Kocabaş da kitabın terapistlik deneyimlerini yansıttığını ve sürecin oldukça keyifli geçtiğini aktardı.

Kitabın bir diğer yazarı Ayşe Leyla Ok ise kitaptaki terapist ve danışanın aynı kişi olmasına rağmen analizler ve notlar aracılığıyla üçüncü perspektifin ortaya çıktığını ifade ederek, "Bu üçüncü perspektif, analizi yazan kişi ve notları yazan kişi arasındaki etkileşimle ve seansı tekrar gözden geçirme süreciyle oluşuyor. Bu döngüsel süreç, bizler için hem keyifli hem de öğretici bir deneyim oldu." yorumunu yaptı.

- "Seans Sahnesi Üzerine Psikodinamik Yaklaşımdan Süreç Notları" kitabı

Dr. Alev Çavdar'ın derlediği kitap, 12 psikoterapist adayı, hayali danışan ve terapistlerin yer aldığı seanslardan oluşuyor.

Kitabın yazım süreci, yazarların klinik psikoloji eğitimlerinin ilk yılında "Herhangi bir zamanda, herhangi bir danışan ve terapist ikilisinin, herhangi bir seansını hayal edin ve yazın." yönergesiyle başladı. Yazarlar, hayallerini, arzularını, korkularını, rüyalarını, benliklerini ve ötekilerini düşlemsel seans sahnesine koydu ve onlar üzerine düşündü.

Yazılan seanslar üzerine başka bir yazar, süreci anlamlandırmak üzere gözlemsel ve kuramsal notlar düştü. Eğitimlerinin ikinci yılında yazarlar, terapist olarak seans deneyimlemeye başladıktan sonra hep birlikte hayali seansları ve notları yeniden okuyup yazdı.