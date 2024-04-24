Ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşıyor!

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı yapımda rol alan Dilan Çiçek Deniz, oyunculuk yeteneği ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Son zamanlarda yüzündeki değişimle gündeme gelen Deniz, estetik müdahalelerle ilgili yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulmuştu. Deniz, "Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim" diyerek estetik deneyimini paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdi de özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kısa bir ilişki yaşayan Deniz'in aradığı aşkı bulduğu iddia ediliyor.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Deniz, Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir ilişkiye adım attı. Babası gibi yönetmenlik yapan Rafael Cemo Çetin, çektiği sıra dışı reklam filmleriyle uzun süredir adından söz ettiriyor. Yılın sürpriz aşkına imza atan Deniz ve Rafael Cemo Çetin, bir derginin üçüncü yıl partisine el ele giderek ilişkilerini resmen ilan etti.