Rusya Savunma Bakan Yardımcısı gözaltında

SLEDCOM’dan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Timur Vadimovich Ivanov, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 290. maddesinin 6. fıkrası (rüşvet almak) kapsamında suç işlediği şüphesiyle gözaltına alınmıştır. Gerekli soruşturma işlemleri yürütülmektedir” denildi.
17 MART’TA BAKAN ŞOYGU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ivanov, Rusya’nın 5 askeri bölgesinden biri olan Güney Askeri Bölgesi’ni ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelmişti. Ivanov, Kırım’daki Sivastopol kentinde devam eden askeri hastane konusunda Şoygu’ya bilgi vermişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.