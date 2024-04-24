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Sosyal medyayı salladı!

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Merve Boluğur, şimdi de son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Boluğur, "Gecelerde ben" notuyla ardı ardına paylaşımlar yaparken, ünlü ismin bu karelerine gelen yorumlar da dikkat çekti.

Sosyal medyayı salladı! mask
Sosyal medyayı salladı!
Sosyal medyayı salladı!
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2006-2007 yılları arasında ekrana gelen 'Acemi Cadı' dizisinde canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile olan evliliğini sonlandırmasının ardından ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Boluğur, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Şimdi de 'Gecelerde ben' notuyla paylaştığı karelerle gündeme geldi.

Siyah mini elbisesiyle çektiği pozları ardı ardına paylaşan Merve Boluğur, kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü ismin o pozlarına, hayranları tarafından 'Eski Merve geri döndü', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ile buluşan Boluğur, heyecan verici bir şarkı müjdesi vermişti. Boluğur, "Hareketli, 'eller havaya' tarzında tam bir yaz şarkısı. Hep beraber çok eğleneceğiz. Serdar Ortaç çok değerli bir sanatçı. Onun yapacağı her işte yer almayı gönülden isterim zaten. Çok özel bir insan. Eminim müthiş olacak" şeklinde konuşmuştu.

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24 Nis 2024 - 10:15 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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