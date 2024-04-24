Yıllık 19 milyon lira katkı sağlayacak

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balta, Konya Meram Yeşildere Göleti Sulaması İkmali inşaatında çalışmaların devam ettiğini, yüzde 30 fiziki gerçekleşme sağlanan projenin 2024'te tamamlanacağını belirtti.
Balta, boru imalatlarının devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Gölet sayesinde modern sulamayla tanışacak 1420 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip, yetiştirebilecek. Bölgede yapılacak sulu tarımla 2024 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 19 milyon lira yıllık katkı sağlanması hedeflenmektedir."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.