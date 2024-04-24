24 Nis 2024 - 10:13 - Gündem

Yıllık 19 milyon lira katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yapımı devam eden Yeşildere Göleti Sulamasının ülke ekonomisine 19 milyon lira katkı sağlayacağını bildirdi.