- Gündem

Yıllık 19 milyon lira katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yapımı devam eden Yeşildere Göleti Sulamasının ülke ekonomisine 19 milyon lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Yıllık 19 milyon lira katkı sağlayacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balta, Konya Meram Yeşildere Göleti Sulaması İkmali inşaatında çalışmaların devam ettiğini, yüzde 30 fiziki gerçekleşme sağlanan projenin 2024'te tamamlanacağını belirtti.

Balta, boru imalatlarının devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gölet sayesinde modern sulamayla tanışacak 1420 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip, yetiştirebilecek. Bölgede yapılacak sulu tarımla 2024 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 19 milyon lira yıllık katkı sağlanması hedeflenmektedir."

# dsi, Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Konya, Yeşildere Göleti Sulaması, devam, ile

24 Nis 2024 - 10:13 AA Konya- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL