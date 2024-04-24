Kuzeni tarafından katledildi

Olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül’e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.
Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.