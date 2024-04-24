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Kuzeni tarafından katledildi

Kahramanmaraş'ta4 yaşındaki Sultan Akgül (4), amcasının oğlu A.A. (14) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sorgusunda Sultan’ı kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtilen A.A., tutuklandı.

Kuzeni tarafından katledildi mask
Kuzeni tarafından katledildi
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Olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül’e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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24 Nis 2024 - 10:10 DHA Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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