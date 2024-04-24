Yol verme kavgası kanlı bitti

İhsaniye ilçesinin Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen 3 farklı aracın sürücüleri M.Ö. (44), O.E. (25) ve M.K. (27) yol verme nedeniyle tartıştı. Taraflar çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirini darbetti. Kavganın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra M.Ö. ile O.E. başka bir noktada tekrar karşılaştı. M.Ö. yanında getirdiği tabancayla ateş ederek O.E.'yi omuz, ayak ve karın bölgesinden yaraladı. Kavga sırasında annesiyle olay yerinde yürüyüş yapan 4 yaşındaki kız çocuğu A.G.B. ise yerden seken kurşunun kasık bölgesine isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.E. ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, A.G.B. de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sırasında darbedilen M.Ö. ise İhsaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarafların Yunus Emre Mahallesi'ndeki tartışma ve kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,