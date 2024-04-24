Dikkat! Kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu, Bolu ve çevrelerinde kuvvetli rüzgarların beklendiği ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ayrıca, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."