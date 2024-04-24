- Yaşam

Düştüğü kuyudan 10 gün sonra kurtarıldı

Avcılar'da sürüden ayrılan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan dana 10 gün sonra düştüğü kuyuda bulundu. Dana iş makinası yardımıyla düştüğü kuyudan çıkarıldı.

Düştüğü kuyudan 10 gün sonra kurtarıldı
Düştüğü kuyudan 10 gün sonra kurtarıldı
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Yeşilkent Mahallesi'nde besi çiftliği bulunan Yakup Baş, 10 gün önce Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nin kırsal kesiminde hayvanlarını otlatırken bir dananın kaybolduğunu fark etti. Yapılan tüm aramalara rağmen dana bulunamadı. Aradan geçen 10 günün ardından Tahtakale Mahallesinde, kaybolduğu yerden 8 kilometre mesafede bir kuyuda bulundu. Olay yerine gelen Baş ve ailesi danayı kuyudan çıkaramayacaklarını anlayınca Avcılar Belediyesi'nden yardım istedi. Dana, düştüğü kuyudan bir iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Baş, "Düvemizi sonunda bulduk. Belediyeyi aradık bir telefonumuzla geldiler" dedi.

Denizköşkler Mahallesi Kartal Sokak'ta ise bir evin balkonunda sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Dananın iş makinasıyla çıkarılması

-Yakup Baş'ın açıklaması

-Güvercinin kurtarılması

-Genel ve detay görüntüler

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24 Nis 2024 - 09:41 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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