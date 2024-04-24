14 ilde iki ayrı 'Sibergöz' operasyonu düzenlendi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, İstanbul, Hakkari, Tekirdağ ve Niğde'de jandarma ekipleri tarafından 'Sibergöz-33' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda bilişim sistemlerini kullanarak 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği' suçları işleyen 16 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlar sonucunda; şüphelilerinin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 18 milyon 500 bin TL para hareketliliği olduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 18 adet cep telefonu, 13 adet bilgisayar, çok sayıda sim kart, taşınabilir bellek, CD, kamera ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu" dedi.

'SİBERGÖZ-34' OPERASYONU

Bakan Yerlikaya, 'Sibergöz-34' operasyonuna ilişkin de, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa’da düzenlenen 'Sibergöz-34' operasyonlarında şüphelilerin; Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan 'konteyner, elektrikli araba vb.' ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'ürün bedeli' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. 'Nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu" ifadelerini kullandı.