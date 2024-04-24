Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Serdar Kartal (34) idaresindeki 07 BIT 486 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Kulu Bölge Devlet Hastanesi yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çelik bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Kartal ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kardelen Tufan (21) yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.