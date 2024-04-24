Belediye'den tepki, "Aşka aşk acısına saygımız sonsuz"

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, bir vatandaşın bankı alıp evine götürmesi tepkiyle karşılandı.

Vatandaşın, "Beraber oturduk diye bankı çaldım ben mi sevmedim" şeklindeki paylaşımına Belediye tarafından şu yanıt verildi: "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz olsa da lütfen bankı aldığınız yere bırakınız."