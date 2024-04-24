Belediye'den tepki, "Aşka aşk acısına saygımız sonsuz"

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, bir vatandaşın bankı alıp evine götürmesi tepkiyle karşılandı.
Vatandaşın, "Beraber oturduk diye bankı çaldım ben mi sevmedim" şeklindeki paylaşımına Belediye tarafından şu yanıt verildi: "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz olsa da lütfen bankı aldığınız yere bırakınız."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.