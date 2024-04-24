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Güler: "Onlarla beraber ortak çalışacağız"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Onlarla beraber ortak çalışacağız, sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak" dedi.

Güler: "Onlarla beraber ortak çalışacağız" mask

TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Burada konuşan Bakan Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, " Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Atina'da gerçekleşen Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine ise "Heyet dönünce öğreneceğiz. Ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" dedi.

ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine de Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" diye cevap verdi.

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24 Nis 2024 - 04:34 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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