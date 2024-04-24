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Kazada ölen kardeşler aynı yere gömüldü

Adana’nın Karaisalı ilçesinde uçuruma düşen minibüste hayatını kaybeden ve memleketleri Mardin’in Kızıltepe ilçesinde toprağa verilen 4 kişiden Bünyamin Çakıl (6), Zeynettin Çakıl (20) ve Serkan Çakıl’ın (13) kardeş, Zozan Sakin’in (18) ise kuzenleri olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Çakıl kardeşlerin babaları Ramazan'ın Çakıl'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.

Kazada ölen kardeşler aynı yere gömüldü mask
Kazada ölen kardeşler aynı yere gömüldü
Kazada ölen kardeşler aynı yere gömüldü
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Adana’nın Karaisalı ilçesinde uçuruma düşen minibüste hayatını kaybeden ve memleketleri Mardin’in Kızıltepe ilçesinde toprağa verilen 4 kişiden Bünyamin Çakıl (6), Zeynettin Çakıl (20) ve Serkan Çakıl’ın (13) kardeş, Zozan Sakin’in (18) ise kuzenleri olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Çakıl kardeşlerin babaları Ramazan'ın Çakıl'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.

# Adana, Karaisalı ilçesi, Minibüs, İşçi, Defin, ISE

24 Nis 2024 - 03:52 DHA Mardin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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