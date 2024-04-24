24 Nis 2024 - 03:52 - Gündem

Kazada ölen kardeşler aynı yere gömüldü

Adana’nın Karaisalı ilçesinde uçuruma düşen minibüste hayatını kaybeden ve memleketleri Mardin’in Kızıltepe ilçesinde toprağa verilen 4 kişiden Bünyamin Çakıl (6), Zeynettin Çakıl (20) ve Serkan Çakıl’ın (13) kardeş, Zozan Sakin’in (18) ise kuzenleri olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Çakıl kardeşlerin babaları Ramazan'ın Çakıl'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.