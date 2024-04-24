İstanbul'da kamyon devrildi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde meydana gelen kazada, iddiaya göre, seyir halindeki 34 TT 8239 plakalı kamyon ile 34 CBR 991 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken otomobil ve kamyonda bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde trafik yoğunluğu oluşurken otomobilin çekici ile, kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.