Çankaya'nın koltuğu Ata Daş'a emanet

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, koltuğunu Özel Fırat İlhan Okulları öğrencisi 12 yaşındaki Ata Daş’a devretti. Çankaya Belediyesi hakkında bilgi veren Başkan Güner, “Burası Çankaya Belediyesi Cumhuriyetin Başkenti Ankara, Ankara’nın kalbi Çankaya. Benim 20 günlük bir mazim var Çankaya Belediyesinde. 23 Nisan sebebiyle koltuğu adını Ata’mızdan alan Ata Daş’a devrediyorum. Ata bizleri seçim sürecinde bizi ilgiyle takip eden bir arkadaşımızdı. O zamandan 23 Nisan için söz vermiştik. Ben çok mutluyum. Umut ediyorum ki bugünün çocukları, gençleri sizler yarının daha nitelikli kadroları olarak Cumhuriyetimize, Atamıza layık bir şekilde hem bu kentleri hem de bu ülkeyi yöneteceksiniz. Bu duygularla sana başarılar diliyorum” dedi.

YENİ BAŞKANDAN TEKNOLOJİ MERKEZİ TALİMATI

Makamı devralan Ata Daş ise, “Öncelikle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bizlere armağan ettiği için teşekkür ediyorum. Başkanımıza da bu makama layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Çankaya’da birlik ve beraberliğin ön planda olması için hep beraber çok çalışacağız” açıklamalarında bulundu. Ata Daş, çocuklar ve öğrenciler için Teknoloji Merkezi istemesinin yanı sıra kaykay parkı, temalı oyun parkı ve halk lokantası istedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ata Daş’a NUTUK, 100. Yıl Türkiye Bayrağı çerçevesi, Atatürk siluetli plaket ve defter armağan etti.