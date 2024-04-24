Ankara Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel şenlik

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, TBMM’nin açılmasıyla beraber çocuklara armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram”ı Başkentte birbirinden çeşitli etkinliklerle kutlandı.

“ÇOCUKLAR ÇEŞİTLİ ETKİNLİĞİ BİR ARADA BURADA YAŞAMIŞ OLDU”

Gençlik Parkı’nda düzenlenen “Çocuk Şenliği”nde çocuklar ve aileleri yarışmalardan konserlere, korodan yüz boyamaya, halk oyunlarından Karagöz Konserde konulu tiyatro gösterisine, pamuk şeker ikramından balon kortejine kadar pek çok etkinlikle doya doya keyifli anlar geçirdi. Sanat Toplulukları Şube Müdürü Şenay Yılmaz, “23 Nisan’ı bu sene de tüm hafta olarak kutluyoruz. Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak 3 gündür Ankara'nın her yerinde 23 Nisan’ı çocuklarla beraber coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Bugün de burada Çocuk Şube Müdürlüğümüzle beraber çocuklarımız için bir çocuk şenliği düzenledik. Gün boyu burada çok keyifli aktivitelerle eğlendiler. Öncelikle burada bando ekibimizle beraber balon korteji yaptık. Korteje katılanlarla animasyon gösterileri yaptık. Atölyelerimizde yüz boyama etkinliği yapıldı. Kreşlerde olan çocukların gösterileri düzenlendi. Çocuklar çeşitli etkinliği bir arada burada yaşamış oldu” dedi.

NOSTALJİ TRENİ YOLCULARLA BİRLİKTE SEFERE ÇIKTI

Kentin dört bir yanı Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılırken metro istasyonlarında kutlama anonsları yapıldı.1997 yılında hizmete açılan ve Ankara Metrosunda kullanılan Türkiye’nin ilk bombardier metro vagonu Macunköy Metro İşletme Müdürlüğünden hareket ederek Koru Metro İstasyonu ve Sincan-OSB Törekent güzergâhında dolaşarak yolcularla birlikte sefer düzenlendi.

EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanan önemli bir bayramdır. Başkentte yaşayan çocuklarımız için etkinlik planladık onların sevinç ve coşkusuna ortak olmak istedik. 1997 yılında hizmete açılan ve Ankara Metrosunda kullanılan bombardier metro vagonları Türkiye’nin ilk metro olma özelliği taşıyor. 2018 yılında servisten kaldırıldı ve 2021 yılında trenlerin dışını grafiti, iç kısmını da Türk bayrakları ve balonlarla süsledik. Buda büyük bir ilgi gördü. Bugün Kent Orkestrasının seslendireceği mini konser ile güzel bir yolculuk yaptık. Yolcuğumuz Macunköy Metro İşletme Müdürlüğünden başlayarak Koru metro İstasyonu ve Sincan Organize Sanayi Bölgesi yönünü dolaşarak yolcularla birlikte bir tur yaptık. Çocukların 23 Nisan ile ilgili yaptıkları resimlerde trenlerimizde sergileniyor. Diğer trenlerimizin tutamaçlarında da resimler yer alıyor” dedi.

ENGELSİZ ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÜYESİ MİNİKLER ATA’NIN HUZURUNA ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi üyeleri için 23 Nisan Bayramı kapsamında Anıtkabir ziyareti düzenlendi. 3-6 yaş aralığındaki özel gereksinime ihtiyaç duyan ve normal gelişim gösteren çocukların birlikte eğitim gördüğü Engelsiz Çocuk Gündüz Bakım Evi üyesi 60 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Ata’nın huzuruna çıktı. Atatürk baskılı tişörtler giyen minikler el ele tutuşarak Atatürk’ün mozolesini selamlarken nöbet değişimi sırasında askerlerin seremonisini de ilgiyle izledi.