24 Nis 2024 - 02:40 - Gündem

Yaylada ölü bulundu

​Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yaylada bir evin önünde cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un (27) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaşından M.D. (42) ve Y.K. (48) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dilber Batıbay (31) tutuklandı.