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Pitbull cinsi köpek etraftakilere saldırdı

ADANA’da beslendiği evden kaçan pitbull cinsi köpek, kendisini yakalamaya çalışan sahibi Hamza Saçıkirli (51), ağabeyi Cengiz Saçıkırli (57) ve anne Havva Saçıkirli’yi (78) ısırarak yaraladı.

Pitbull cinsi köpek etraftakilere saldırdı mask
Pitbull cinsi köpek etraftakilere saldırdı
Pitbull cinsi köpek etraftakilere saldırdı
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Adana Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beslendiği pitbull cinsi köpeğin evden kaçması üzerine sahibi Hamza Saçıkirli, ailesiyle birlikte aramaya çıktı. Sokakta bulunan pitbull cinsi köpek, kendisini yakalamaya çalışan sahibi Saçıkirli’ye saldırıp, ayağından ısırdı. Oğlunun acı içinde yardım istemesi üzerine anne Havva Saçıkirli, müdahale etti. Havva Saçıkirli ile diğer oğlu Cengiz Saçıkirli, uzaklaştırmaya çalıştıkları köpeğin saldırısı ile ayaklarından ısırıldı. Ailenin yardım çağrıları üzerine çevredekiler, yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, köpek ısırması sonucu yaralanan anne ile 2 oğlunu, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Polis tarafından yakalanan köpek ise barınağa teslim edildi. Bu arada köpeğin aileye saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin 3 kişiyi yaraladığı, bir kişinin ise köpek üzerine koştuğu sırada tabancayla ateş açtığı görüldü.

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24 Nis 2024 - 01:54 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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