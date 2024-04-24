İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Steinmeier'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanacağı belirtildi. Resmi görüşmelerde; Türkiye ve Almanya ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecek şeylerin değerlendirileceği bildirildi. Görüşmelerde ayrıca, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konuların görüşüleceği aktarıldı.
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Erdoğan, Steinmeier ile görüşecek
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.İ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.