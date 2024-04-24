- Asayiş

Drift atan sürücüye ceza

İstanbul, Kağıthane'de yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde drift atan hafif ticari araç sürücüsüne 32 bin lira ceza kesilerek ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Drift atan sürücüye ceza
Drift atan sürücüye ceza
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İstanbul Gültepe Mahallesinde yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde hafif ticari araç drift atarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan trafik ekipleri, araç sürücüsünün U.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan U.A.'ya 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 32 bin 233 lira ceza uygulandı. Öte yandan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

# istanbul, Kağıthane, Gültepe mahallesi, YAĞMUR, hafif ticari araç, sosyal

24 Nis 2024 - 01:37 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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