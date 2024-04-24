Drift atan sürücüye ceza

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İstanbul Gültepe Mahallesinde yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde hafif ticari araç drift atarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan trafik ekipleri, araç sürücüsünün U.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan U.A.'ya 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 32 bin 233 lira ceza uygulandı. Öte yandan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.