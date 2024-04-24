Drift atan sürücüye ceza

İstanbul Gültepe Mahallesinde yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde hafif ticari araç drift atarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan trafik ekipleri, araç sürücüsünün U.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan U.A.'ya 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 32 bin 233 lira ceza uygulandı. Öte yandan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.