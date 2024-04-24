24 Nis 2024 - 01:33 - Gündem

"Erdoğan’ı dinlemeden kapıları kapatmam"

TBMM’nin açılışının 104’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye’nin ana muhalefet partisiyiz. İlk seçimlere kadar başka bir görev verilene kadar ana muhalefet partisiyiz. Yurt dışına çıkınca ise Türkiye’nin partisiyiz ve onun sorumluluğu ile davranacağız. Bundan sonraki süreçte hem benim dış temaslarım hem de Türkiye'nin dış politikasına müspet yönde, iyi niyetli katkılarım devam edecek" dedi.