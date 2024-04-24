"Erdoğan’ı dinlemeden kapıları kapatmam"

TBMM’nin açılışının 104’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye’nin ana muhalefet partisiyiz. İlk seçimlere kadar başka bir görev verilene kadar ana muhalefet partisiyiz. Yurt dışına çıkınca ise Türkiye’nin partisiyiz ve onun sorumluluğu ile davranacağız. Bundan sonraki süreçte hem benim dış temaslarım hem de Türkiye'nin dış politikasına müspet yönde, iyi niyetli katkılarım devam edecek" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.