Üsküdar'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

İstanbul, Üsküdar'da DJ eşliğinde başlayan etkinliğin devamında çocuklar için Kids Zumba, Arı Maya, Maşa ile Koca Ayı ve Kukuli sahnede aldı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan kutlamalara katılanlara Türk bayrağı, balon ve pamuk şeker gibi sürpriz hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte Litvanya, Macaristan, Polonya, Filistin, Hatay ve Sinop halk dansları toplulukları da gösterileri düzenledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden etkinlikte, Ceza ve Zeynep Bastık sahne aldı. Sanatçılar sevilen şarkılarını seslendirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hepimizin içi neşe dolu değil mi? Hepimizin içi kıpır kıpır değil mi? Bu bayram sadece bize ait bir bayram değil artık. Bu cennet vatanın bütün çocuklarına hediye olan ve aynı zamanda bütün dünya çocuklarına hediye edilmiş muhteşem bir bayram. Ulusal egemenliğimizin bayramı, çocuklarımızın bayramı kutlu olsunö dedi.

Etkinliği katılan Arzu Eren Palaz, "Genel olarak çok güzel bir etkinlik çok memnun kaldık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Atamızın çocuklara armağan ettiği bayramı böyle coşkuyla kutlamamıza vesile olduğu için Büyükşehir'e ve Üsküdar Belediyesine çok teşekkür ederizö dedi.