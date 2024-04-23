Bahçeli 23 Nisan törenine neden katılmadı?

TBMM’nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonuna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadı. Aradan saatler sonra, bir MHP kurmayı Devlet Bahçeli’nin ameliyat olacağı için 23 Nisan resepsiyonuna katılamadığını belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.