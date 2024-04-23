Park halindeki kamyon alev aldı

Yangın, saat 19.30 sıralarında İkitelli Mahallesi, Hürriyet Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 33 V 7727 plakalı kamyonda çıktı. İddiaya göre arkadaşları ile yemek yemek için geldiği bulvar üzerine kamyonu park eden şoför, geri döndüğünde kamyonun kupa kısmından dumanların çıktığını gördü. Kısa sürede büyüyen alevler tüm kamyonu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kamyon kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.