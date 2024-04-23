- Yaşam

Park halindeki kamyon alev aldı

İstanbul Başakşehir’de, park halindeki kamyon alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü, kamyon ise kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki kamyon alev aldı
Park halindeki kamyon alev aldı
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Yangın, saat 19.30 sıralarında İkitelli Mahallesi, Hürriyet Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 33 V 7727 plakalı kamyonda çıktı. İddiaya göre arkadaşları ile yemek yemek için geldiği bulvar üzerine kamyonu park eden şoför, geri döndüğünde kamyonun kupa kısmından dumanların çıktığını gördü. Kısa sürede büyüyen alevler tüm kamyonu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kamyon kullanılamaz hale geldi.

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23 Nis 2024 - 22:32 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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