Haftaya bir araya gelecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Şeref Holünde düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kapıda karşıladı. Erdoğan, resepsiyonda davetlilerle bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'Uzun zamandır biz sizi Meclis resepsiyonunda görmüyorduk; nasılsınız?' sorusuna "Gayet iyiyiz. Görüyorsunuz, sabah ayrı program; sabah zaten sizlerle birlikte değil miydik? Çocuklarla 23 Nisan’ı kutladık. 23 Nisan’ı çocuklarla kutlarken sizinle de kutladık. Ondan sonra İstanbul seferi yaptık. İstanbul’dan şu anda döndüm geldim ve buradayım" dedi.

Erdoğan, 'Özgür Özel de burada. Sizinle bir görüşme talebi vardı. Acaba bir araya gelir misiniz? El sıkışma görüntüsü alabilir miyiz?' sorusuna ise "Benimle bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz. Ayaküstü filan olacak işler değil onlar" yanıtını verdi.

Erdoğan, ardından siyasi partilerin genel başkanları ve temsilcileri ile TBMM Şeref Holündeki özel odada basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. Toplu olarak yapılan görüşmeye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal katıldı. Görüşme 15 dakika sürdü. Erdoğan, Özel ile görüşmeye ilişkin çıkışta gazetecilerin, 'İlk temas gerçekleşti mi, bir sohbetiniz oldu mu?' sorusu üzerine "Önümüzdeki hafta Sayın Özgür Özel ile inşallah bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı. Ardından Erdoğan ve genel başkanlar ile milletvekilleri TBMM’den ayrıldı.