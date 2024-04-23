Tekin'den öğretmen atamalarına dair açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 104’üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek. Müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmaları devam ediyor" dedi.