Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 104’üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek. Müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmaları devam ediyor" dedi.
- Yaşam
Tekin'den öğretmen atamalarına dair açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.