- Yaşam

Tekin'den öğretmen atamalarına dair açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" diye konuştu.

Tekin'den öğretmen atamalarına dair açıklama mask

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 104’üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek. Müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmaları devam ediyor" dedi.

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23 Nis 2024 - 21:16 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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