1923 öğrenciyle 23 Nisan konseri

Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında Mersin Valiliği’nin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği korosu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Cumhuriyet meydanında 1923 öğrencinin katılımı ile konser düzenledi. 6 ay süren hummalı hazırlığın şefliğini şef Ahmet Baran yaptı. Konsere öğrencilerin velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Konsere Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, il protokol üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.