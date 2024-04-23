- Gündem

Özel ve Sezer bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile evinde bir araya geldi.

Özel ve Sezer bir araya geldi mask
Özel ve Sezer bir araya geldi
Haber albümü için resme tıklayın

CHP Genel Başkanı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i evinde ziyaret etti, ardından ikili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezer’e daha önce de nezaket ziyaretlerinde bulunduklarını ifade eden Özel, “Ben genel başkan seçildikten sonra kendisi bir tebrik telefonu açmıştı. Ben de bu tebrik telefonuna teşekkür etmek için bir ziyarette bulunmayı istedim. Kendisinin engin devlet tecrübelerinden yararlanıyor ve tavsiyelerini alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti devletinde çok önemli bir dönemde çok başarılı ve halen daha Türkiye’deki herkesin imrenerek hatırladığı bir cumhurbaşkanlığı dönemi geçirmişti. Bu takdir ifadelerini söylemek tabii ki haddimiz değil. Kendisinin tavsiyelerini aldık. Bundan sonraki süreçlerde de kendileri uygun gördükçe Sayın Cumhurbaşkanımızı düzenli aralıklarla ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel’in ziyareti için teşekkür eden Sezer, “Zor bir görev yüklendi, görevinde başarılar diliyorum. Mutlaka başarılı olacaktır” ifadelerinde bulundu.

# CHP, Özgür Özel, Ev, Ahmet Necdet Sezer, ziyaret, bir, için, ardından, Nisan, çocuk, Türkiye, etti

23 Nis 2024 - 19:39 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL