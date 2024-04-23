Kırşehir'de bıçak zoruyla gasp

Olay ,dün akşam saatlerinde merkez Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler motosikletli bir kişinin önünü kesti ve motosikletini bıçak zoruyla gasbederek olay yerinden uzaklaştı. Motosiklet sahibinin polis ekiplerine ihbarda bulunması sonrası harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri kamera kayıtları sonrası şüphelilerin kimliklerini tespit ederek belirlenen farklı adreslere baskın düzenledi. S.C. (23) ve A.A. (25) olduğu belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.