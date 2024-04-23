Beyoğlu'nda 23 Nisan coşkusu

Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Beyoğlu'nun çocukları okullarda, meydanlarda, parklarda Mustafa Kemal Atatürk'ü tanısın, kurtuluş dönemini, hangi bedeller ödendi, kimler şehit oldu, bilsin, tanısın. O döneme hakim olsun istiyoruz. O coşkuyu yaşasın, o maneviyatı hissetsin istiyoruz. Biz çocuklarımıza hizmet etmek için geldik” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beyoğlu’nda gün boyu süren özel etkinliklerle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar; jonglör, karaoke, müzikli çocuk tiyatrosu, bando ekibi, pandomim, animasyon ve kukla gösterileri, yüz boyama etkinliği, çeşitli atölyeler ile 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Etkinliklere katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Güney ayrıca çiçek dikim etkinliğinde çocuklarla çiçek fidanlarını toprağa dikti.

"Çocukların erken yaşta kreş eğitimiyle buluşmasını sağlayacağız"

Tüm İstanbul'un bayramını kutladığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Öncelikle tüm Beyoğlulu komşularımın, tüm İstanbul'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kefensiz toprakta yatan şehitlerimizi yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal, ulusal egemenliği ilan edip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurup çocuk bayramını da aynı anda ilan etti. Dolayısıyla bizlere bir mesaj verdi. Çocuklar bize gazinin emanetidir. O nedenle de 'Beyoğlu'nun hakkı bize emanet' dedik. Burada en başta kendimize vazife olarak çocukları alıyoruz. Beyoğlu'nda hem gazinin emaneti hem de ülkenin geleceği çocuklarımıza hizmeti önceleyeceğiz. Beyoğlu'nun çocukları ulusal bayramları dolu dolu yaşasın istiyoruz. Beyoğlu'nun çocukları okullarda, meydanlarda, parklarda Mustafa Kemal Atatürk'ü tanısın, kurtuluş dönemini bilsin, hangi bedeller ödendi, kimler şehit oldu, bilsin, tanısın. O döneme hakim olsun istiyoruz. O coşkuyu yaşasın, o maneviyatı hissetsin istiyoruz. Biz çocuklarımıza hizmet etmek için geldik. Az önce ilçe milli eğitimin programındaydım. Beyoğlu bir aile dedim. Beyoğlu Belediyesi bu ailenin hizmet edeni dedim. Dolayısıyla biz Beyoğlu'na buyurmaya değil, hizmet etmeye geldik. Çocuklara hizmet etmeye geldik. Çocuklarımızın sıkıntıları var biliyoruz. Devlet okullarının ihtiyaçları var hepsini karşılayacağız. Çocukların güvenli meydanlarda, parklarda, sokaklarda oynamaları için çalışacağız. Çocukların erken yaşta kreş eğitimiyle buluşmasını sağlayacağız. Beyoğlu'nun çocuklarının sokakta, sanatla, kültürle, bilimle büyümesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

“Eğlenceli vakit geçirdim”

Beyoğlu’nda anneannesiyle kutlamalara gelen 10 yaşındaki Melis Oruç ise "Çok iyi hissediyorum, burası çok eğlenceli. Normalde Kapaklı’da yaşıyorum anneanneme geldim. Burada çok eğlendim. Basketbol oynadım, zıpzıpla oynadım, eğlenceli vakit geçirdim” dedi.