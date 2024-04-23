Yusuf Tekin'den hastanedeki çocuklara ziyaret

Bakan Tekin, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar ile hastane sınıfında eğitim gören çocukları ziyaret etti. Tekin, yetkililerden çocukların tedavilerine ilişkin bilgi aldı. Çocuklarla sohbet eden Tekin, onlara çiçek, oyuncak ve kırtasiye seti hediye etti.