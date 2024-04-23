Ankara Konağında Anlamlı Sergi

Uğurcan BAYRAKDAR/ANKARA

Bugün Ankara Kulübü Derneği'nde, Ankara Valisi Yahya Galip Kargı anısına düzenlenen Resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr, Metin Özaslan, Ankara Kulübü Derneği Onursal Başkanı Dr. Bülent Kalıpçı, Yahya Galip Kargı'nın torunu Seher Kaygan, Tarihçi Şener Türkmenoğlu ve Ankara Kulübü Derneği üyeleri katıldı.

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr, Metin Özaslan, Ankara Kulübü Derneği Onursal Başkanı Dr. Bülent Kalıpçı, Yahya Galip Kargı'nın torunu Seher Kaygan ve Tarihçi Şener Türkmenoğlu'nun kurdele kesmesiyle sergi açılışı gerçekleşti.

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan, sergi açılış konuşmasında, "Bugün Yahya Galip Kargı anısına aile albümlerinden derlenen ve ilk defa halkla buluşacak olan fotoğraf sergimizi açıyoruz. İlk defa aile arşivinden oluşan sergiyi açmak bizim için bir gururdur" dedi. Özaslan, Yahya Galip Kargı'nın torunu Seher Kaygan ve Tarihçi Şener Türkmenoğlu'na emeklerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini sundu.

Serginin açılışını gerçekleştiren Tarihçi Şener Türkmenoğlu, muhabirlerimizden Uğurcan Bayrakdar ile yaptığı özel röportajda, sergi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkmenoğlu yaptığı açıklama "Sergimiz ilk defa Ankara’da açılıyor. Öncelikle Ankara Kulübü Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Sergiyi açtığımız değerli büyüğümüz Yahya Galip Kargı Beyefendi, Ankara'nın 1919'daki vali yardımcısı, sonra Ankara Valisi ve milli mücadeleye önemli katkılar vermiş; altı dönem Kırşehir ve Ankara mebusluğu yapmış çok önemli bir şahsiyettir. Ankaralılar için de çok önemli bir kişidir. Ankaralılar, bu çabalarından ve katkılarından dolayı Ankara'nın Hakanı ilan ettiği bir kişidir.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması özelliğinin dışında bir özelliği daha var: Yahya Bey, ilk Meclis'te 23 Nisan’ın bayram ilan edilmesi için önerge vermiş ve sonuna kadar mücadele etmiş; yani yüz yıldır kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın oluşmasında çok büyük etkisi olmuş bir kişidir. Onun için serginin bugün açılması çok anlamlı. Ankara'da açılması ise çok daha anlamlı.

Bu, Yahya Galip’in üçüncü sergisi; benim tarafımdan açılan ama tabii ki Ankara'daki ilk ve bana göre en anlamlısı on gün açık kalacak. Sergi, aileye ve şahsıma ait elli fotoğraflık bir sergi. Aynı zamanda Yahya Galip Bey'in yaptığı iki tane orijinal hat da sergileniyor. Yine ailenin gelini Muzaffer Kargın’ın 1919'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişini betimleyen yağlı boya orijinal tablosu bulunuyor. Sergimiz on gün boyunca açık kalacak." dedi.

Sergi açılışında Kıbrıs köy okulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sergiledikleri Seymen gösterisi renkli görüntülere sahne oldu ve yoğun ilgi gördü. Sergi açılışı Ankara Kulübü Seymen ve Bacıeren gösteriminin ardından sona erdi.