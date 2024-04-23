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Erdoğan, Türk dünyası çocuklarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları ile bir araya geldi.

Erdoğan, Türk dünyası çocuklarıyla buluştu mask
Erdoğan, Türk dünyası çocuklarıyla buluştu
Erdoğan, Türk dünyası çocuklarıyla buluştu
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İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları ile bir araya geldi" denildi.

ERDOĞAN: BU YILIN ONUR KONUĞU FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIMIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle 29 farklı ülkeden 500'e yakın evladımızı Dünya Çocukları Barış İçin El Ele Verdi temasıyla Türkiye'de misafir ettik. Tüm çocuklarımızla birlikte bu yılın onur konuğu olan Filistinli çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum" dedi.

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23 Nis 2024 - 16:04 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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