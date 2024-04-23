23 Nis 2024 - 14:55 - Gündem

Mamak’ın başına Barış geldi

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nda başkanlık koltuğunu Elçim Özel Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen otizmli öğrencilere devretti. Koltuğu teslim alan Barış, bir günlüğüne ilçenin yönetimini de devraldı.