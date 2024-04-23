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Mamak’ın başına Barış geldi

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nda başkanlık koltuğunu Elçim Özel Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen otizmli öğrencilere devretti. Koltuğu teslim alan Barış, bir günlüğüne ilçenin yönetimini de devraldı.

Mamak’ın başına Barış geldi mask
Mamak’ın başına Barış geldi
Mamak’ın başına Barış geldi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda otizmin farkındalığını arttırmak amacıyla Başkan Şahin, otizmli çocuklar ve ailelerini makamında ağırladı.

 

Mamak’ın başına Barış geldi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, çocuklarla tek tek ilgilendi. Otizmin farkındalığına dikkat çekilen anlamlı ziyaret sonunda öğrencileri hediyelerle uğurladı.

Mamak’ın başına Barış geldi

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23 Nis 2024 - 14:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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