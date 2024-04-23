Mamak’ın başına Barış geldi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda otizmin farkındalığını arttırmak amacıyla Başkan Şahin, otizmli çocuklar ve ailelerini makamında ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, çocuklarla tek tek ilgilendi. Otizmin farkındalığına dikkat çekilen anlamlı ziyaret sonunda öğrencileri hediyelerle uğurladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.