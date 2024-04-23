DHA: İstanbul Valisi Davut Gül: (1 Mayıs kutlamaları) Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak
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1 Mayıs'ta Taksim kapalı mı?
İstanbul Valisi Davut Gül 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'in açık olup olmayacağı ile ilgili açıklama yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.