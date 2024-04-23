İstanbul'da yolcusuz metrolar çarpıştı

Yapılan tamir çalışması nedeniyle Altunizade ve Üsküdar metro seferleri İETT otobüsleriyle düzenlenen ring seferleriyle sağlanıyor. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada tamir çalışmasının bu gece tamamlanacağı ve seferlerin yarın sabah normale döneceği açıklandı.

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattının Fıstıkağacı İstasyonu civarında 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece yaşanan olayda, eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki metronun çarpışması sonucunda metro hattının kuplajlarında hasar meydana geldi. Hasar nedeniyle yapılan tamir çalışmaları devam ederken, Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada seferlerin yarın sabah normale döneceği söylendi.

ULAŞIM RİNG SEFERLERİYLE SAĞLANIYOR

Metro hattında devam eden tamir çalışmaları nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında ulaşım 15 dakika aralıklarla düzenlenen ring seferleriyle sağlanıyor. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında seferlerin normal şekilde devam ettiğini belirten Metro İstanbul, yolcuların oluşabilecek yoğunluktan ve beklemelerden etkilenmemeleri için Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafından bulunan İETT durağından Altunizade yönüne, Altunizade İstasyonu’nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlendiği belirtildi.