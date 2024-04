"İyice yerleşmezseniz, kaldırabilirler"

Özgür Özel, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' etkinlikleri kapsamında TBMM'deki makamında çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Özel, bayramlarını kutladı. Özel, 23 Nisan geleneği olarak makam koltuğunu Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne bağlı Müzik Hazırlık Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na devretti. Özel, keman sanatçısı Dora ile Bilkent Üniversitesi'ndeki söyleşi sırasında tanıştığını belirterek, "Beni 23 Nisan konserlerine davet etti. Çok güzel bir konser izlerken; Dora, bu sefer '23 Nisan'da koltuğu istiyorum' dedi. Ben de 'Olur, tabi' dedim. Şimdi bu koltuğu Dora'ya devretmek üzereyim. Hazır mısın? Bu koltuğun önemli bir özelliği var. Bu koltuk, ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. O, 'İki büyük eserim var' diyor. Biri Cumhuriyet, biri CHP. CHP Genel Başkanlarının kaç koltuğu var biliyor musun? Tam 83 tane. Bir tanesi bu, bir tanesi Genel Merkez'deki koltuk. 81 ilde de il başkanlarımızın oturduğu koltuklar var. O koltuklarda Genel Başkan olmadığı zaman, Genel Başkan adına il başkanlarımız orada o görevi yapıyor. Tabii en kritik ve en önemli koltuk bu. Çünkü Meclis'teki koltuğu, o açıdan çok önemli. Şimdi büyük bir mutlulukla koltuğu sana teslim ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım, koltuk sizin. Biraz isterseniz sırtınızı dayayın. Bu koltukta, böyle iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler sonra" dedi.

'LÜTFEN BİZLERE TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKIN'

Dora Mimaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediyesi olduğunu ifade ederek, "İleride sizlerden bayrağı devralacağız. O zaman geldiğinde bugünkü gibi geçici bir devir teslim olmayacak. O an geldiğinde, bizlere çok güzel bir miras bırakmamız için; çocuk gözümle hangi konulara yoğunlaşmanız gerektiğine dair sizlere birkaç konu başlığı vermek istiyorum. Yeteneği keşfedilmiş şanslı çocuklardanım; ancak ülkemizde bu şansı bulamamış ve nice keşfedilmemiş yetenekler olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla eğitim hakkına kavuşması ve her çocuğun içindeki cevherin keşfedilmesi için eğitim seferberliği başlatılacağına inancım tam. Biliyorsunuz ki dünyamızın kaynakları sınırlı. Lütfen, bizlere ileride, içinde yaşayacağımız temiz bir dünya bırakın. Biz de yarın kendi çocuklarımıza ve torunlarımıza sizlerden aldığımız mirası daha iyisi ile bırakabilelim. Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için insanlarda gerekli farkındalıkları şimdiden oluşturun. Çocuklar, dünyaya gelirken anne ve babalarını seçemiyor. Her ailenin imkanları farklı; ancak devletimiz gerekli adımları atarak eğitimde, sağlıklı beslenme ve bunun gibi birçok alanda tüm çocuklara eşit imkanlar sağlamalıdır. Eşit imkanlara sahip olmak, temel bir insan hakkıdır" diye konuştu.