Malezya’da askeri helikopter kazası: 10 ölü

Beril SÖNMEZ
Malezya’nın Lumut kentinde bugün meydana gelen olayda, Kraliyet Donanması’na ait iki helikopter geçit töreni sırasında çarpıştı. Helikopterlerde bulunan 10 asker yaşamını yitirirdi. İtfaiye olayla ilgili yaptığı açıklamada “Kurbanların tümü Malezya Kraliyet Donanması Üssü'nün (TLDM) üyeleri ve subayları. İki helikopter, TLDM Lumut Üssü'ndeki 90. TLDM Günü Geçit Töreni kapsamında yapılan uçuş provası sırasında çarpıştı. Olayda 10 kurbanın hepsinin öldüğü, Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından doğrulandı” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.