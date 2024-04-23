Kazada ölen 4 tarım işçisi yan yana toprağa verildi

Kaza, dün sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mardin’den Manisa’nın Salihli ilçesine gitmek üzere yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü Musafa Akfırat, Adana kent merkezine ulaştıktan sonra Kızıldağ Yaylası yolu üzerinden Pozantı'ya çıkmak için navigasyonla ilerlemeye başladı. Sert virajların olduğu yolda minibüsün yakıtı azalınca, mahallede yardım istenen kişi aracılığıyla yakıt takviyesi yapıldı. Vitesinin boşta olduğu belirtilen minibüs, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma düşüp yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada, Zozan Sakin (18), Bünyamin Çakıl (6), Zeynettin Çakıl (20) ve Serkan Çakıl (13) hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Kazadan yaralı kurtulan işçiler, araç kontrolden çıkmadan önce lastiklerden alev çıktığını öne sürdü.

SÜRÜCÜ, FRENİN TUTMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü Mustafa Akfırat, ilk ifadesinde frenin tutmadığını, minibüsün arkasındaki römork nedeniyle aracın kontrolden çıktığını öne sürdü. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Akfırat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CENAZELER, MARDİN’E GETİRİLDİ

Adana’daki otopsi işlemlerinin ardından ölen 4 kişinin cenazeleri, sabah saatlerinde memleketleri Kızıltepe ilçesine getirildi. Cenazeler, Akdoğan yolu üzerinde bulunan Fırat Mahallesi Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Yaralıların tedavilerinin ve kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.