"Ülkemize ve programımıza olan güven güçlü"

Bakan Şimşek ABD ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu;

“ABD’de G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile yatırımcı programlarına katıldık. Diğer ülke bakanları, uluslararası kuruluşların ve şirketlerin yetkilileri, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Ayrıca New York’ta 14. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında yatırımcılar, iş dünyası ve kredi derecele

ndirme kuruluşları ile bir araya geldik.

Tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla güçlendireceğimiz programımızı sabırla, azimle ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”